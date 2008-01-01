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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:24 Вторник, 16 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 10..12, по области 7..12 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст., что выше нормального.



Такая погода положительно скажется на настроении, а значит и на самочувствии большинства жителей региона. И лишь повышенный фон атмосферного давления может стать причиной недомогания у метеочувствительных людей, страдающих гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма. Чтобы поддержать свое здоровье чаще бывайте на свежем воздухе, не перегружайте себя физическими нагрузками, не забывайте принимать поливитамины. Из-за начавшегося цветения некоторых пород деревьев и кустарников проблемы могут возникнуть у аллергиков, поэтому им не стоит забывать об антигистаминных препаратах. / meteonovosti.ru /



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