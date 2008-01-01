|
|
|
Новости погоды
Атмосферное давление в Москве стремится к рекордному
ИА "Метеоновости" / 09:43 Вторник, 16 апреля
Атмосферное давление в Москве стремится к рекордному
Погодные условия в Москве и области до конца недели будет определять обширный антициклон. Давление в столице начнет расти. Сегодня днем атмосферное давление высокое, до 757 мм рт. ст., (1009 гПа), что выше привычных значений на 7-8 единиц. А уже завтра, 17 апреля, ожидается дальнейший рост атмосферного давления. До 762 мм рт. ст., или 1016 гПа. А это почти рекорд атмосферного давления, зафиксированного в 2003 году. В том году вторая декада апреля была очень сухой и солнечной. Тогда тоже погодой управлял антициклон. В 2003 году были перекрыты 5 рекордов атмосферного давления подряд, с 15 по 19 апреля. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.