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Новости погоды

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Атмосферное давление в Москве стремится к рекордному

ИА "Метеоновости" / 09:43 Вторник, 16 апреля

  Атмосферное давление в Москве стремится к рекордному

Погодные условия в Москве и области до конца недели будет определять обширный антициклон. Давление в столице начнет расти. Сегодня днем атмосферное давление высокое, до 757 мм рт. ст., (1009 гПа), что выше привычных значений на 7-8 единиц. А уже завтра, 17 апреля, ожидается дальнейший рост атмосферного давления. До 762 мм рт. ст., или 1016 гПа. А это почти рекорд атмосферного давления, зафиксированного в 2003 году. В том году вторая декада апреля была очень сухой и солнечной. Тогда тоже погодой управлял антициклон. В 2003 году были перекрыты 5 рекордов атмосферного давления подряд, с 15 по 19 апреля.  / meteonovosti.ru /
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