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Новости погоды

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Суточный ход температуры в Москве большой

ИА "Метеоновости" / 10:13 Вторник, 16 апреля

  Как и положено при антициклональном характере погоды, небо над столицей ясное и в дневные часы и в ночные. Поэтому благодаря беспрепятственному проникновению солнечных лучей к земной поверхности, идет дневной прогрев и значительный. И вот 15 апреля показатели термометров после полудня достигали 12-13 градусов. Но в течение ночи за счет оттока тепла в атмосферу воздух существенно остыл. Под утро на большей части Москвы и области до слабого мороза: -1..-3 градусов. На опорной Московской станции ВДНХ после дневного максимума +13,0 градуса, под утро было -0,4 градуса. Однако уже с наступлением дня, к 11 часам было +10,2 градуса.

Самые большие значения суточного хода отмечались на крайнем востоке Подмосковья: в Черусти 17,1 градуса: после дневного максимума +12,7 к утру -4,4 градуса.

В ближайшие сутки сохранится примерно такая картина. / meteonovosti.ru /
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