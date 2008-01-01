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Новости погоды
В Москве рекордно сухой воздух
ИА "Метеоновости" / 10:58 Вторник, 16 апреля
15 апреля в 15 часов температура воздуха в Москве повысилась до 12-14 градусов, а влажность воздуха понизилась: на Балчуге она составила 16%, на ВДНХ 18%, в МГУ 30%. Этот день оказался в Москве самым сухим с начала года.
Столь низкая влажность воздуха не свойственна апрелю. За последние 70 лет было лишь 19 дней, чтобы относительная влажность воздуха в апреле, на ВДНХ была менее 20 %. Причем половина таких случаев было в текущем столетии.
Последний раз в апреле очень сухой воздух в Москве господствовал в 2018 году, на ТСХА влажность воздуха понижалась до 15%, на ВДНХ до 18%.
Дефицит осадков на большей части столичной области, и преобладание антициклонального режима погоды до конца недели приведут к росту степени пожарной опасности в регионе. / meteonovosti.ru /
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