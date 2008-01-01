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Резкое похолодание в Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:10 Вторник, 16 апреля







Как только арктический воздух в тылу циклона проник на юг Западной Сибири, среднесуточная температура понизилась на 7-8 градусов. И уже 15 апреля оказалась ниже нормы почти на 2 градуса. Особенно резко изменилась погода в Новосибирске: 14 апреля максимальная температура здесь была +17,5, а 15 апреля только +6,0 градусов. И 16 апреля холодная погода с температурой не выше +5 градусов сохранится.



Но на этом перемены в погоде не заканчиваются. Впереди ненастье связанное с затоком холода с Карского моря. Зона осадков в виде снега и мокрого снега в среду охватит центральную Сибирь, в конце недели осадки достигнут стадии сильных, снег начнется и на юге Сибири, даже в Новосибирске возможно образование снежного покрова.



В отдельных районах прогнозируются гололедные явления, опасные отложения мокрого снега и даже метель. 17 апреля северный ветер будет усиливаться в порывах до 20 м/с, а в конце недели и до 25-27 м/с.



17 и 18 апреля ночная температура преимущественно 0..-5, и лишь местами возможно до -10..-13, а 19 апреля уже -6..-11, местами до -17, а по северо-западу Томской области до -20 градусов. Такие низкие значения температуры приближаются к рекордным.



Не останется в стороне от снежного нашествия в середине весны и республика Алтай: где тот же набор явлений, а ветер на перевалах будет усиливаться до 29 м/с, температура ночью около -10 градусов, днем от +3 до +8. И снега в отдельных районах прибавится.



Непогода сказется на работе транспорта и городских служб. / meteonovosti.ru /



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