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В Приамурье ожидаются дожди



ИА "Метеоновости" / 11:46 Вторник, 16 апреля



Сухая и аномально теплая погода в Амурской области и в Хабаровском крае негативно сказывается на пожарной обстановке региона. Уменьшить степень пожароопасности помогут дожди, которые принесет в ближайшие дни циклон с юга Якутии. Он уже отметился дождями на северо-западе Амурской области, а 17 апреля небольшие дожди ожидаются на большей части территории области. 18 апреля с подходом еще одного циклона от Забайкалья, сырая погода сохранится. Есть надежда на сильные осадки в виде мокрого снега и снега в Амурской области.



На севере Хабаровского края и на побережье осадки будут сильными а порывы ветра до 20-25 м/с уже 17 апреля, в последующие два дня умеренные осадки и ветер ослабеет до 10-15 м/с. / meteonovosti.ru /



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