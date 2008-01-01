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Новости погоды

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Пыльные бури на юге Забайкалья

ИА "Метеоновости" / 12:16 Вторник, 16 апреля

  Территория восточнее Байкала относится к тем регионам, где климат засушливый, количество осадков для Читы по многолетним данным в апреле всего 12 мм, за прошедшие полмесяца выпало менее 1 мм, и поэтому здесь не только воздух сухой, но и почва. При отсутствии снежного покрова даже не сильный порыв ветра способен перемещать почву, поднимая в воздух пыль. А при ветре с порывами до 20-25 м/с, который отмечался в Бурятии и в Забайкалье 15 апреля, сформировалось такое явление, как пыльная буря. Но в ближайшие пару дней этот регион окажется в зоне влияния циклона, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, преимущественно небольшие и ветер до 10 м/с с порывами до 17 м/с. При таких условиях вероятность пыльных бурь становится незначительной. / meteonovosti.ru /
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