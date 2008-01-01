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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 16 апреля



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном +11,3..+12,4 градуса; Северном +10,5..+11,7 градуса, Северо-восточном +11,0..+12,0 градуса, Восточном +10,5..+12,0 градуса, Юго-восточном +11,7..+13,5 градуса, Южном +10,7..+12,9 градуса, Юго-западном +10,5..+11,4 градуса, Западном +10,8.+12,2 градуса, Северо-западном +10,9..+11,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +10,1..+10,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +10,8..+12,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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