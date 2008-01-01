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Новости погоды
Заморозки на юге Европейской России
ИА "Метеоновости" / 12:47 Вторник, 16 апреля
С усилением влияния европейского антициклона на погоду южных регионов России, ожидается уменьшение облачности, и возникают условия для ночного выхолаживания. Этот процесс приведет к большому суточному ходу и понижению ночной температуры в ночь на 17 апреля для 0..+5 градусов. Дополнительной причиной для понижения температуры будет и северный ветер по восточной периферии антициклона. Так что и дневная температура в Волгограде в среду 17 апреля будет около +10 градусов, что на 5 градусов ниже, чем накануне, а ночью по северу области до 0 градусов.
Но основные заморозки и уже опасные, ожидаются 18 и 19 апреля на территории Ростовской и Астраханской областей, в Калмыкии и в Ставропольском крае, местами в Ингушетии и Чеченской республики в воздухе и на почве до -1..-4 градусов. / meteonovosti.ru /
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