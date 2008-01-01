Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
16 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:47 Вторник, 16 апреля

  С усилением влияния европейского антициклона на погоду южных регионов России, ожидается уменьшение облачности, и возникают условия для ночного выхолаживания. Этот процесс приведет к большому суточному ходу и понижению ночной температуры в ночь на 17 апреля для 0..+5 градусов. Дополнительной причиной для понижения температуры будет и северный ветер по восточной периферии антициклона. Так что и дневная температура в Волгограде в среду 17 апреля будет около +10 градусов, что на 5 градусов ниже, чем накануне, а ночью по северу области до 0 градусов.

Но основные заморозки и уже опасные, ожидаются 18 и 19 апреля на территории Ростовской и Астраханской областей, в Калмыкии и в Ставропольском крае, местами в Ингушетии и Чеченской республики в воздухе и на почве до -1..-4 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Вт.
16 апр.
+10
Ср.
17 апр.
+9
Чт.
18 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Баган		 -20
Саскылах

некомфортное место: Воркута
комфортное место: Агадир

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100