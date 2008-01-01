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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:25 Среда, 17 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 10..12, по области 7..12 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 762 мм рт ст., что выше нормального.



Основным неблагоприятным фактором в этот день будет высокий фон атмосферного давления, который и станет причиной недомогания у метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые катастрофы. Чтобы поддержать свое здоровье чаще бывайте на свежем воздухе, не перегружайте себя физическими нагрузками, не забывайте принимать поливитамины.



Из-за начавшегося цветения некоторых пород деревьев и кустарников проблемы могут возникнуть у аллергиков, поэтому им не стоит забывать об антигистаминных препаратах.



Геомагнитный фон 17 апреля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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