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Дожди над странами Средиземноморья продолжаются



ИА "Метеоновости" / 10:41 Среда, 17 апреля



Над Средиземноморьем проходят фронты, они расположились под высотной ложбиной и тянутся от Пиренеев к Малой Азии. На фронтах постоянно возникают волны, что приводит к формированию циклонов. Один из таких волновых циклонов накануне отметился обильными дождями в Греции, Турции, на Кипре. В Греции выпало местами до 20 мм осадков, в Турции до 18-19 мм. Дожди сопровождались грозами. Далее путь циклона лежит на восток, в зону его влияния попадают 17-18 апреля Закавказье, Иран, Туркмения и Афганистан.



А на западной ветви фронта зреет новый циклон, сам же фронт проливает дожди в Испании, Италии, в Сицилии. / meteonovosti.ru /



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