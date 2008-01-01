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Новости погоды

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Атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному

ИА "Метеоновости" / 10:52 Среда, 17 апреля

  Погодные условия в столице и области до конца недели будет определять обширный двуцентровой антициклон. Сегодня, 17 апреля, Москва окажется вблизи центра атмосферного образования. Атмосферное давление повысится до 762 мм рт. ст. На станции ВДНХ атмосферное давление составляет 761,4 мм рт. ст. Это значение гораздо выше климатической нормы и близко к рекордному. Говорить о новом рекорде пока рано. В 2003 году атмосферное давление выросло до 763 мм рт. ст. и пока этот рекорд не перекрыт. / meteonovosti.ru /
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