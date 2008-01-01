Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
17 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Охотское море в плену циклона

ИА "Метеоновости" / 11:55 Среда, 17 апреля

  Циклонические вихри не оставляют в покое Сахалинскую область и Камчатку. Один циклон, пришедший с юга Якутии, портит погоду на Сахалине и на севере Хабаровского края. Другой, южный циклон, хозяйничал на Камчатке и на севере Курильской гряды. Эти два активных вихря заметно испортили погоду на побережье Охотского моря 16 и в ночь на 17 апреля. Сильный снег (до 19 мм осадков) выпал на севере Хабаровского края. Ветер в порывах усиливался до 26 м/с, мели метели. На Сахалине порывы ветра достигали 21 м/с, а на юге Камчатке - ураганной силы, 35 м/с. Сильные осадки прошли на северных Курильских островах. В виде дождя, мокрого снега и снега выпало до 42 мм небесной влаги.

18 апреля погода начнет улучшаться. На Камчатке атмосферное давление вырастет - полуостров окажется в антициклоне. Ослабеет влияние циклона на Курильских островах - атмосферный вихрь отправится далее в Тихий океан. А циклон, портивший погоду на Сахалине и в северных районах Хабаровского края переместится на северо-восток Якутии. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+11
Чт.
18 апр.
+9
Пт.
19 апр.
+10
Сб.
20 апр.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Ниамей		 -20
Саскылах

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Колима

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100