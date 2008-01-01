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Охотское море в плену циклона



ИА "Метеоновости" / 11:55 Среда, 17 апреля



Циклонические вихри не оставляют в покое Сахалинскую область и Камчатку. Один циклон, пришедший с юга Якутии, портит погоду на Сахалине и на севере Хабаровского края. Другой, южный циклон, хозяйничал на Камчатке и на севере Курильской гряды. Эти два активных вихря заметно испортили погоду на побережье Охотского моря 16 и в ночь на 17 апреля. Сильный снег (до 19 мм осадков) выпал на севере Хабаровского края. Ветер в порывах усиливался до 26 м/с, мели метели. На Сахалине порывы ветра достигали 21 м/с, а на юге Камчатке - ураганной силы, 35 м/с. Сильные осадки прошли на северных Курильских островах. В виде дождя, мокрого снега и снега выпало до 42 мм небесной влаги.



18 апреля погода начнет улучшаться. На Камчатке атмосферное давление вырастет - полуостров окажется в антициклоне. Ослабеет влияние циклона на Курильских островах - атмосферный вихрь отправится далее в Тихий океан. А циклон, портивший погоду на Сахалине и в северных районах Хабаровского края переместится на северо-восток Якутии. / meteonovosti.ru /



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