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Новости погоды

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Половина месячной нормы осадков выпала в Кызыле

ИА "Метеоновости" / 12:50 Среда, 17 апреля

  На юге Восточной Сибири погодные условия диктует антициклон. Но и атмосферные фронты вносят в погоду коррективы. В Кызыле 16 апреля прошел небольшой дождь. Выпало 2,3 мм небесной влаги. Но для города это - почти половина месячной нормы (которая составляет 5 мм) и абсолютный максимум осадков для 16 апреля. Ранее рекордным считалось значение 2,2 мм.

18 апреля в Тыве синоптическая ситуация изменится. Антициклон отправится в Забайкалье, а на юге Восточной Сибири будут хозяйничать атмосферные фронты. Местами пройдут дожди, мокрый снег. Ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с. Температура воздуха +17..+22 градуса, местами +9..+14 градусов. / meteonovosti.ru /
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