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Новости погоды
О погоде в Европе
ИА "Метеоновости" / 13:16 Среда, 17 апреля
В апреле в Европе уже довольно тепло. Погодные условия здесь определяет обширный антициклон. Поэтому без существенных осадков. Лишь в Португалии может быть дождливо и ветрено - скажется влияние атлантического циклона и его атмосферных фронтов.
В странах Скандинавии существенных осадков не ожидается, в Норвегии ветрено. Преобладающая температура воздуха 10..15 градусов.
В Соединенном Королевстве без осадков, ветрено, но довольно тепло, 14..19 градусов, что выше привычных значений на 3-4 градуса.
Теплее обычного и во Франции, 18..23 градуса, осадков здесь также не ожидается.
В зоне действия циклона и его атмосферных фронтов Испания и Португалия. Здесь пройдут дожди, местами сильные, днем термометры покажут 15..20 градусов.
В Италии сухо, 17..22.
Без осадков в Австрии, Германии, в Польше температура воздуха 15..20 градусов.
В Греции дождливо - осадки будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха 16..21 градус.
В Нидерландах кратковременный дождь, 18..23 градуса. Такая температура выше климатической нормы на 5-6 градусов.
В Дании без осадков и 11..16 тепла. / meteonovosti.ru /
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