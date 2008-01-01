Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
17 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Европе

ИА "Метеоновости" / 13:16 Среда, 17 апреля

  В апреле в Европе уже довольно тепло. Погодные условия здесь определяет обширный антициклон. Поэтому без существенных осадков. Лишь в Португалии может быть дождливо и ветрено - скажется влияние атлантического циклона и его атмосферных фронтов.

В странах Скандинавии существенных осадков не ожидается, в Норвегии ветрено. Преобладающая температура воздуха 10..15 градусов.

В Соединенном Королевстве без осадков, ветрено, но довольно тепло, 14..19 градусов, что выше привычных значений на 3-4 градуса.

Теплее обычного и во Франции, 18..23 градуса, осадков здесь также не ожидается.

В зоне действия циклона и его атмосферных фронтов Испания и Португалия. Здесь пройдут дожди, местами сильные, днем термометры покажут 15..20 градусов.

В Италии сухо, 17..22.

Без осадков в Австрии, Германии, в Польше температура воздуха 15..20 градусов.

В Греции дождливо - осадки будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха 16..21 градус.

В Нидерландах кратковременный дождь, 18..23 градуса. Такая температура выше климатической нормы на 5-6 градусов.

В Дании без осадков и 11..16 тепла. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+11
Чт.
18 апр.
+9
Пт.
19 апр.
+10
Сб.
20 апр.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Ниамей		 -20
Саскылах

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Колима

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100