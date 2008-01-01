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О погоде в Европе



ИА "Метеоновости" / 13:16 Среда, 17 апреля



антициклон. Поэтому без существенных осадков. Лишь в Португалии может быть дождливо и ветрено - скажется влияние атлантического циклона и его атмосферных фронтов.



В странах Скандинавии существенных осадков не ожидается, в Норвегии ветрено. Преобладающая температура воздуха 10..15 градусов.



В Соединенном Королевстве без осадков, ветрено, но довольно тепло, 14..19 градусов, что выше привычных значений на 3-4 градуса.



Теплее обычного и во Франции, 18..23 градуса, осадков здесь также не ожидается.



В зоне действия циклона и его атмосферных фронтов Испания и Португалия. Здесь пройдут дожди, местами сильные, днем термометры покажут 15..20 градусов.



В Италии сухо, 17..22.



Без осадков в Австрии, Германии, в Польше температура воздуха 15..20 градусов.



В Греции дождливо - осадки будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Температура воздуха 16..21 градус.



В Нидерландах кратковременный дождь, 18..23 градуса. Такая температура выше климатической нормы на 5-6 градусов.



В Дании без осадков и 11..16 тепла. / meteonovosti.ru /



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