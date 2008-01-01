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В Черноземье ночью подмораживает



ИА "Метеоновости" / 13:33 Среда, 17 апреля



На большей части ЕТР погодные условия определяет обширный антициклон. Почти повсеместно малооблачно и без осадков. В ночные часы при ясном небе воздух остывает. В некоторых черноземных областях - до отрицательных значений. В утренние часы 17 апреля температура воздуха в Орловской, Липецкой и Тамбовской областях понизилась до -1..-3 градусов.



18 апреля антициклон сохранит влияние в Центрально-Черноземном районе. При переменной облачности осадков не ожидается, днем 8..13 градусов, местами до +15. Ночью 0..+5. До -1 градуса остынет воздух в Орловской области. В Липецкой и Тамбовской до -4. В Воронежской, Белгородской и Курской областях до -3 градусов. / meteonovosti.ru /



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