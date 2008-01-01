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Сильные дожди на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 14:06 Среда, 17 апреля



Обширный антициклон опекает центральные и северные районы ЕТР. А на юге погодные условия формируются под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. В ночь с 16 на 17 апреля сильные дожди прошли в Ростовской области. Выпало до 33 мм небесной влаги. В Краснодарском крае осадков было меньше, около 18 мм. Прогулялись атмосферные фронты и по Северному Кавказу. 21-23 мм осадков выпало в Северной Осетии-Алании и в Ингушетии.



18 апреля атмосферное давление в регионе начнет расти - антициклон распространит влияние. Но и атмосферные фронты внесут в погоду коррективы. В большинстве районов пройдут дожди, местами с грозой, в горах с мокрым снегом. В горах Адыгеи - сильные осадки. Температура воздуха в дневные часы +6..+11 градусов, по югу до +17. / meteonovosti.ru /



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