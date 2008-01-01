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Новости погоды

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Рекордное тепло на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 14:21 Среда, 17 апреля

  На юге Дальнего Востока погода неустойчивая. Виной тому - циклонический вихрь из Китая. С этим циклоном в регион пришли не только осадки и порывистый ветер, но и теплый воздух. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8 градусов в Хабаровском крае и в Приморье и на 2-4 градуса на Сахалине. 16 апреля были обновлены температурные рекорды. В Хабаровске воздух прогрелся до 22,5 градуса. Ранее, в 1962 году было 19,3 градуса - с тех пор такой "жары" в городе в середине апреля не было. В Поронайске термометры показали 13,5 градуса. Прежний рекорд, 12,5 градуса, остался в 1962 году.

18 апреля в Хабаровском крае осадки, местами сильные. Температура воздуха на севере и в центре 12..17, при облачности 2..7, на юге 14..19, при облачности 5..10 градусов. На Сахалине местами небольшие осадки, +4..+9, в долинах до +15. / meteonovosti.ru /
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