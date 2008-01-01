|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:55 Четверг, 18 апреля
Предстоящим днём, несмотря на высокие показатели атмосферного давления, существует вероятность небольшого дождя. А формирование сегодняшней погоды произойдёт под влиянием глубокой ложбины, которая протянулась аж с Баренцева моря.
По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 18 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой дождь. Температурные показатели составят от 9 до 14 градусов тепла. Ветер западного направления сменится на северное, и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление выше нормального, 758 мм рт ст.
Колебания метеоэлементов нельзя назвать существенными и большинство жителей региона не ощутят негативного влияния погоды на свое самочувствие. А вот для метеочувствительных людей, особенно страдающих длительными хроническими заболеваниями бронхо - легочной системы, синдромом хронической усталости даже незначительные изменения метеопараметров могут стать причиной недомогания и появления симптомов обострения основного заболевания. Недомогание могут испытывать и люди с патологиями сердца и сосудов.
Из-за начавшегося цветения некоторых пород деревьев и кустарников проблемы могут возникнуть у аллергиков, поэтому им не стоит забывать об антигистаминных препаратах.
Геомагнитный фон 18 апреля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.