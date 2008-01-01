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Новости погоды

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Заморозки придут в Крым

ИА "Метеоновости" / 10:03 Четверг, 18 апреля

  Обширный циклон над ЕТР усиливается. 18 апреля в области высокого атмосферного давления окажутся и южные районы. Атмосферное давление здесь будет стремительно расти, облаков и осадков станет заметно меньше. В Крыму при облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди. Ветер в порывах усилится до 12-17 м/с. Ночью термометры покажут +3..+8 градусов, днем +6..+11. В горных районах в течение суток 0..+5.

Сохранится влияние антициклона и 19 апреля. Ночью при переменной облачности осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой дождь, в горах - небольшой снег. Скорость северо-восточного ветра 7-12 м/с, в порывах до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2..+7 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0..-2 градуса. Днем +6..+11. В горах похолодает. Ночью и днем термометры покажут 0..-3 градуса. / meteonovosti.ru /
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