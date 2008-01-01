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На Урал вернулась зима



ИА "Метеоновости" / 10:51 Четверг, 18 апреля



Холодный фронт стали виновником погодных перемен в начале недели в Сибири и на Урале.



Температура в Екатеринбурге в ночь на 17 апреля была рекордно низкой для этих суток, -10,4 градуса. И днем температура лишь приблизилась к нулевой отметке, Было -1,2 градуса. В среднем за сутки температура почти на 11 градусов оказалась ниже климатической нормы. Причем весна баловала жителей Урала уже весенним теплом, в апреле столбики термометров уже достигали отметки 15..19 градусов. Причём резкое похолодание сопровождалось снегом с метелью, гололёдом и порывами ветра до 16 м/с. В Свердловской области установился временный снежный покров. В Висиме высота снежного покрова достигала 12 см.



Холодная погода на Урале постепенно уступит более теплой. 19 апреля ожидаются местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем, на дорогах гололедица, ветер до 15 м/с. Дневная температура при солнце повысится до 3..10 градусов. Хотя ночь ожидается слабо морозной, -3..-8 градусов, в низинах Челябинской области до -13, в Курганской области до -10 градусов. / meteonovosti.ru /



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