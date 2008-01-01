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Циклон из Китая принесет похолодание на Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 11:03 Четверг, 18 апреля



На юге Дальнего Востока погода неустойчивая. Виной тому - циклонический вихрь из Китая. С этим циклоном в регион пришли не только осадки и порывистый ветер, но и теплый воздух. Среднесуточная температура воздуха, вот уже несколько дней, превышает привычные показатели на 6-8 градусов в Хабаровском крае и в Приморье и на 2-4 градуса на Сахалине. 17 апреля были обновлены температурные рекорды. В Южно-Сахалинске воздух прогрелся до 18 градусов. Ранее, в 1985 году было 16,6 градуса. В Дальнереченске термометры показали 24,4 градуса. Прежний рекорд, 21,1 градуса, остался в 1988 году. В Пограничном было еще теплее, +25 градусов, тогда как в 1991 году было 24,1 градуса.



Циклон уходит в сторону побережья.



18 апреля в Приморском крае ветер 18-23 м/с, пройдут осадки. 19 апреля днем преимущественно без осадков, но температура не превысит днем 10..15 градусов. В Хабаровском крае 18 и 19 апреля осадки, местами сильные, в центральных районах ветер до 15-20 м/с, на севере края по долинам рек и на побережье ветер до 22 м/с, Днем не теплее 3..8 градусов. / meteonovosti.ru /



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