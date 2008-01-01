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Снегом припорошило южные регионы Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:30 Четверг, 18 апреля



Территорию Сибири бороздят циклоны и серия атмосферных фронтов. Отмечаются осадки в виде мокрого снега, дождя и снега. В большинстве областей установился временный снежный покров высотой от 1 до 5 см. В Кара-Тюреке до 10 см. А в Кемеровской области, Центральный Рудник снега еще очень много, 74 см. Кроме того, погода была ветреная. В Алтайском крае ветер был самым сильным до 24 м/с.



Погода на юге Сибири останется ненастной. Вслед за атмосферными фронтами на юг Восточной Сибири, а также на Алтай и соседние регионы Западной Сибири будет внедряться антициклон с холодным воздухом. Сегодня, 18 апреля и в пятницу, 19 апреля погода очень ветреная, порывы 20-25 м/с, в южных районах Красноярского края и в Тыве до 30 м/с, в Тыве пыльная буря. Дневная температура будет ниже +10 градусов. / meteonovosti.ru /



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