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Новости погоды

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Снегом припорошило южные регионы Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:30 Четверг, 18 апреля

  Территорию Сибири бороздят циклоны и серия атмосферных фронтов. Отмечаются осадки в виде мокрого снега, дождя и снега. В большинстве областей установился временный снежный покров высотой от 1 до 5 см. В Кара-Тюреке до 10 см. А в Кемеровской области, Центральный Рудник снега еще очень много, 74 см. Кроме того, погода была ветреная. В Алтайском крае ветер был самым сильным до 24 м/с.

Погода на юге Сибири останется ненастной. Вслед за атмосферными фронтами на юг Восточной Сибири, а также на Алтай и соседние регионы Западной Сибири будет внедряться антициклон с холодным воздухом. Сегодня, 18 апреля и в пятницу, 19 апреля погода очень ветреная, порывы 20-25 м/с, в южных районах Красноярского края и в Тыве до 30 м/с, в Тыве пыльная буря. Дневная температура будет ниже +10 градусов. / meteonovosti.ru /
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