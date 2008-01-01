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Новости погоды

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Москву ожидают теплые и солнечные выходные

ИА "Метеоновости" / 11:54 Четверг, 18 апреля

  Погода в предстоящие выходные в Москве сохранится сухой и солнечной. При слабом ветре днем воздух будет быстро прогреваться, средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 1-1,5 градуса. Столицу украсит свежая зелень газонов и скверов.

В предстоящие дни погоду в столичном регионе будет формировать очередной антициклон, с центром над Скандинавией. На фоне высокого атмосферного давления будет преобладать переменная облачность, воздух будет трансформироваться: прогреваться и становиться все суше. Лишь в субботу на западе Подмосковья может покапать слабый дождь, который лишь "прибьет пыль".

В пятницу, 19 апреля, ночью температура в Москве понизится до 1..3 градусов, местами до -1 градуса, по области температура составит -2..+3 градуса. Днем воздух прогреется в столице до 11..13 градусов, по области термометры покажут от 9 до 14 градусов.

В субботу и воскресенье погода будет одинаковой: с солнцем и без осадков. Температура ночью ожидается в Москве 2..4 градуса, по области 1..6 градусов тепла. Днем температура будет повышаться в Москве до 12..14 градусов, по области до 9..14 градусов.

В эти дни можно отправиться за город, навести порядок на даче. Но, убираясь на участках, следует соблюдать пожарную безопасность. / meteonovosti.ru /
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