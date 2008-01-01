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В Москве удерживается высокий фон атмосферного давления



ИА "Метеоновости" / 12:32 Четверг, 18 апреля



Антициклон удерживает в столице высокий фон атмосферного давления.



Сегодня, 18 апреля в 00 часов по московскому времени на станции ВДНХ было 759,1 мм рт. ст. Это более чем на 10 единиц выше нормального, свойственного апрелю. Рекорд атмосферного давления для 18 апреля составляет почти 765 мм рт. ст. и было такое давление в Москве в 2003 году.



19 апреля атмосферное давление ожидается на уровне 761 мм рт. ст. Это близко к рекорду 2003 года, но тогда оно было на несколько единиц выше.



В дальнейшем атмосферное давление немного понизится, но фон его сохранится повышенным.



При высоком фоне атмосферного давления, в первую очередь, страдают люди с заболеваниями сердца и сосудов, те, у кого наблюдаются скачки артериального давления, либо оно чаще всего бывает повышенным. / meteonovosti.ru /



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