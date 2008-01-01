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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:38 Четверг, 18 апреля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +11,0..+11,7 градуса; Северном +9,8..+11,2 градуса, Северо-восточном +9,9..+11,2 градуса, Восточном +9,9..+11,1 градуса, Юго-восточном +11,3 градуса, Южном +10,3..+11,3 градуса, Юго-западном +10,9..+11,3 градуса, Западном +10,7+11,2 градуса, Северо-западном +10,3..+10,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +9,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +10,7..+11,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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