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Новости погоды
В Испании погода дождливая
ИА "Метеоновости" / 12:52 Четверг, 18 апреля
В Испании ожидается дождливая погода. Виной этому - атлантический циклон, надвигающийся на страну с северо-запада.
В мокрую зону попадает почти вся территория Пиренейского полуострова, но не везде осадки будут выпадать с одинаковой интенсивностью. На севере и в центральных регионах, а также на юге прогремят грозы. Только в провинции Extremadura осадков не будет, хотя погода ожидается облачная.
Дневная температура не превысит 15..20 градусов.
Синоптики предупреждают, что весеннее нашествие дождей не будет кратковременным - в воскресенье дожди будут продолжаться. А сухая и солнечная погода должна вернуться в Испанию в начале следующей недели, да и то на короткое время.
Новая волна осадков ожидается к середине следующей недели. / meteonovosti.ru /
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