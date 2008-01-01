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Высокая пожарная опасность в Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 12:57 Четверг, 18 апреля



Живущих рядом с госграницей России и Китая жителей хошуна Чэнь-Барга-Ци 17 апреля эвакуировали после перехода пожара из Забайкалья на территорию Поднебесной.



Утром 17 апреля в пожарную службу Чэнь-Барга-Ци поступила информация о степном пожаре в районе российско-китайской границы. Из-за сильного ветра огонь перешел на территорию КНР.



На борьбу со степным пожаром было брошено около 400 человек, привлечено 110 единиц техники. Жителей приграничной зоны вывезли с опасной территории.



После ликвидации возгорания пожарные города Хулун-Буира на севере Китая приведены в режим высокой степени готовности.



В Забайкальском крае на 17 апреля действовало 2 лесных пожара в Александро - Заводском и Чернышевском районах общей площадью 12,5 гектара.



А по состоянию на утро 18 апреля в Забайкальском крае уже не было зафиксировано ни одного природного пожара. / meteonovosti.ru /



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