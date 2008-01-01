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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 18 апреля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +11,1..+11,6 градуса; Северном +10,0..+11,3 градуса, Северо-восточном +9,7..+11,3 градуса, Восточном +10,4..+10,7 градуса, Юго-восточном +10,8,,+11,6 градуса, Южном +10,0..+11,7 градуса, Юго-западном +10,3..+11,0 градуса, Западном +10,4+11,1 градуса, Северо-западном +10,3..+10,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +9,9..+10,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +10,6..+11,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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