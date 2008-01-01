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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:55 Пятница, 19 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 9..14 градусов. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 761 мм рт ст., что выше нормального.



Основным неблагоприятным фактором в этот день будет высокий фон атмосферного давления, который и станет причиной недомогания у метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые катастрофы. Чтобы поддержать свое здоровье чаще бывайте на свежем воздухе, не перегружайте себя физическими нагрузками, не забывайте принимать поливитамины.



Из-за цветения некоторых пород деревьев и кустарников проблемы могут возникнуть у аллергиков, поэтому им не стоит забывать об антигистаминных препаратах.



Геомагнитный фон 19 апреля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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