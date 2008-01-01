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На севере Европейской территории развивается половодье



ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 19 апреля



Развитие весеннего половодья продолжалось в бассейнах рек Унжи и Ветлуги, вода прибывает примерно на полметра за сутки. От с.Кажирово до с.Михайловцы (Костромская область) затоплена пойма. Таяние льда продолжается на реках Пермского края и Кировской области. Развитие весенних процессов продолжалось на отдельных участках рек Онега, Северная Двина и на реках ее бассейна, вода поднялась местами на 117 см. Разрушился затор льда на реке Малая Северная Двина в районе д.Аристово это на 5 км ниже г.Великий Устюг. 18-19 апреля ожидается вскрытие Сухоны в районе г.Шенкурск. / meteonovosti.ru /



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