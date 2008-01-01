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Высокое атмосферное давление сохраняется в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:47 Пятница, 19 апреля



Погодные условия в столичном регионе определяет обширный антициклон. Атмосферное давление в Москве и области превышает привычные показатели на 10-12 мм рт. ст. Но рекордов давления в столице установлено не будет. Сегодня днем, 19 апреля, атмосферное давление составило 759,6 мм. В субботу, 20 апреля, давление немного понизится, до 756 мм рт. ст., а затем снова вырастет до 759-760 мм рт. ст. Столь высокое давление негативно влияет на самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь, гипертоников. Людям, входящим в группу риска, следует позаботиться о себе. Принимать препараты, нормализующие артериальное давление, ограничить физические нагрузки, чаще бывать на свежем воздухе, тем более, что погода в выходные дни очень к этому располагает. / meteonovosti.ru /



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