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Новости погоды

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Непогода на юге Восточной Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:50 Пятница, 19 апреля

  Южные районы Восточной Сибири оказались во власти циклонического вихря с центром над югом Красноярского края. Активные атмосферные фронты циклона и стали причиной сильных осадков и ветра в регионе. 18 апреля в Тыве порывы ветра до 26 м/с. В Хакасии выпал сильный снег, до 28 мм осадков, мела метель, ветер в порывах усиливался до 29 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края также отмечался сильный снег, до 19 мм осадков, метель и порывистый ветер до 24 м/с.

20 апреля циклон начнет заполняться, а южный антициклон - усиливаться. В южных районах Красноярского края и в Хакасии осадков не ожидается, ночью -4..-9, местами в горах до -14, днем +9..+14, местами в горах +2..+7. В Тыве местами небольшие осадки, местами порывы ветра 12-17 м/с, ночью -2..-7, местами -10..-15, днем +9..+14, местами +2..+7. / meteonovosti.ru /
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