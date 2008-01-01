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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Пятница, 19 апреля



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +10,0..+11,5 градуса; Северном +9,7..+11,1 градуса, Северо-восточном +9,9..+11,0 градуса, Восточном +9,9..+11,1 градуса, Юго-восточном +10,4..10,5 градуса, Южном +8,9..+10,9 градуса, Юго-западном +9,9.. градуса, Западном +9,7+11,1 градуса, Северо-западном +9,7..+10,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +9,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +9,5..+10,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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