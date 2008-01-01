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Весна не спешит на юг ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:51 Пятница, 19 апреля



антициклон поддерживает малооблачную погоду без осадков, днем солнце светит в полную силу, а по ночам будет холодно.



В ночь с 18 на 19 апреля в Краснодарском крае, по вине атмосферных фронтов было пасмурно, прошли дожди до 15 мм, и ветер в порывах усиливался до 23 м/с. А в Ростовской области и на Ставрополье при ясном небе наблюдались заморозки. В Волгоградской области и в предгорных районах Дагестана воздух остыл до -3 градусов. В Ростовской, Астраханской областях и в Калмыкии минимальная температура в ночные часы была -4 градуса.



Зона заморозков охватила и степные районы Крыма, под утро температура понижалась до -2 градусов.



20 апреля антициклон сохранит влияние на юге ЕТР. В большинстве районов осадков не ожидается. Лишь Адыгея и Краснодарский край останутся в зоне атмосферных фронтов. Дожди различной интенсивности ожидаются в горах, порывы ветра в Новороссийске будут достигать 17-22 м/с. Ночью 0..+5, утром 20 апреля в Краснодарском крае и в Адыгее, в Ростовской, Астраханской областях и в Калмыкии, Ставропольском крае, на юге Волгоградской области и в республиках Северного Кавказа заморозки на почве и в воздухе -1..-5 градусов.



Это явление опасное, поскольку очень вредно для цветущих растений, что может привести к потере урожая. Днем воздух в большинстве районов прогреется до 9..14 градусов.



Средняя суточная температура удерживается ниже нормы на 2-4 градуса. Весна в этом году на юге явно задерживается. / meteonovosti.ru /



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