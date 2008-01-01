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Сахалин "греется" в теплом секторе циклона



ИА "Метеоновости" / 13:24 Пятница, 19 апреля



Температура воздуха на Сахалине и Курильских островах превышает привычнее показатели на 4-6 градусов. В Сахалинской области были зафиксированы очередные температурные рекорды. 18 апреля список рекордов пополнился четырьмя городами. В Александровске-Сахалинском воздух прогрелся до 16,8 градуса. Ранее, в 1983 году, тоже было аномально тепло, но выше 13,4 градуса столбики термометров не поднимались. В Углегорске было 18,3 градуса. Предыдущий рекорд, 16 градусов, остался в 1962 году. В Южно-Сахалинске термометры показали 17,3 градуса, в Южно-Курильске воздух прогрелся до 13,9 градуса.



20 апреля атмосферное давление на Сахалине начнет расти, местами пройдут небольшие дождь, температура воздуха понизится. На севере ночью -2..+3, днем +2..+7, на юге в ночные часы -3..+2, днем +3..+8. / meteonovosti.ru /



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