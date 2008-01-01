Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
19 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Пыльная буря в Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 13:53 Пятница, 19 апреля

  В минувший день, 18 апреля, погодные условия в Забайкалье определяли циклонические вихри и их атмосферные фронты. Осадков было немного, а ветер в порывах усиливался до 26 м/с. В ряде населенных пунктов были отмечены пыльные бури, из-за чего в школах отменены занятия.

10 апреля в Забайкалье усилится влияние антициклона. Из-за разницы давления на границе антициклона и циклона ветер по югу будет усиливаться до 25-28 м/с. В Забайкальском крае местами снег и мокрый снег, днем с дождей, от небольшого до умеренного, температура воздуха днем +5..+10 градусов, местами 0..+5. Ночью в отдельных районах -10..-15. В Бурятии местами небольшой снег, днем осадки. Температура воздуха в дневные часы +5..+10 градусов, местами -3..+2, ночью воздух будет остывать до -5..-10 градусов, в отдельных районах и до -15..-20 при ясном небе. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+12
Сб.
20 апр.
+12
Вс.
21 апр.
+15
Пн.
22 апр.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Нджамена		 -24
Челюскин

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100