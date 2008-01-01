

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Пыльная буря в Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 13:53 Пятница, 19 апреля



В минувший день, 18 апреля, погодные условия в Забайкалье определяли циклонические вихри и их атмосферные фронты. Осадков было немного, а ветер в порывах усиливался до 26 м/с. В ряде населенных пунктов были отмечены пыльные бури, из-за чего в школах отменены занятия.



10 апреля в Забайкалье усилится влияние антициклона. Из-за разницы давления на границе антициклона и циклона ветер по югу будет усиливаться до 25-28 м/с. В Забайкальском крае местами снег и мокрый снег, днем с дождей, от небольшого до умеренного, температура воздуха днем +5..+10 градусов, местами 0..+5. Ночью в отдельных районах -10..-15. В Бурятии местами небольшой снег, днем осадки. Температура воздуха в дневные часы +5..+10 градусов, местами -3..+2, ночью воздух будет остывать до -5..-10 градусов, в отдельных районах и до -15..-20 при ясном небе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



