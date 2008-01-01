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Новости погоды

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Юг Хабаровского края засыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 14:24 Пятница, 19 апреля

  Обширный циклонический вихрь, центр которого располагался над севером Японского моря, 18 апреля и в ночь на 19 апреля стал причиной обильных снегопадов в южных районах Хабаровского края. Ветер в порывах усиливался до 20 м/с. Дотянулись атмосферные фронты и до Приморья. Но здесь они проявили себя сильным порывистым ветром, до 22 м/с. На южные районы Хабаровского края обрушились совсем не весенние снегопады - выпало до 17 мм осадков. Вполне достаточно, чтобы восстановился снежный покров. А после такого снега высота снежного покрова может увеличиться сразу на 15 см.

20 апреля циклонический вихрь переместится на север Хабаровского края и начнет постепенно заполняться. На юге и в центральных областях местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью 0..-5, при прояснении до -10, днем 10..15 выше нуля, при облачности +5..+10. В северных районах снег различной интенсивности, местами сильный, на побережье порывы 9-14 м/с, температура ночью -4..+1, при прояснении -9..-14, днем +6..+11, при облачности -2..+3. / meteonovosti.ru /
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