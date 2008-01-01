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В Якутии погода испортится



ИА "Метеоновости" / 14:45 Пятница, 19 апреля



Циклон, портивший погоду на Сахалине и на юге Хабаровского края, переместится в северные районы Хабаровского края и на юго-восток Якутии. На северо-востоке Республики Саха осадков не ожидается, на остальной территории небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Сильный снег пройдет на юге - из-за циклона, пришедшего с моря. Не исключен сильный снег и на западе, но здесь непогода будет связана с другим вихрем, который подойдет со стороны Сибири. Порывы ветра 8-13 м/с, на западе и на юге порывы до 13-18 м/с, температура воздуха в дневные часы +1..+6, на западе, и юге +4..+9, на севере 0..-5, на северо-востоке -5..-10. / meteonovosti.ru /



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