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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:33 Суббота, 20 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона. При переменной облачности местами пройдет слабый дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 12..14, по области 9..14 градусов. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст..



Температура воздуха останется в пределах средних многолетних значений. Атмосферное давление понизится, но останется выше нормы. Такая погода будет вполне благоприятной для большинства людей. И лишь повышенный фон атмосферного давления останется причиной недомогания у метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые катастрофы. Чтобы поддержать свое здоровье чаще бывайте на свежем воздухе, не перегружайте себя физическими нагрузками, не забывайте принимать поливитамины. Из-за цветения некоторых пород деревьев и кустарников проблемы могут возникнуть у аллергиков, поэтому им не стоит забывать об антигистаминных препаратах. / meteonovosti.ru /



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