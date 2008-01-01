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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:47 Суббота, 20 апреля



В столичный регион пришло тепло. Температура воздуха незначительно превышает привычные показатели. Согласно многолетним наблюдениям, среднесуточная температура воздуха 20 апреля составляет 7,1 градуса. Но погода очень редко соответствует календарю. Например, в 1979 году в ночные часы воздух остыл до -7,6 градуса, что характерно, скорее, для начала марта. А в 1995 году воздух в Москве прогревался до 24 градусов, как летом. Отметим также, что в 1995 году в третьей декаде апреля было очень тепло, в том году обновились 4 температурных максимума подряд. Сильный дождь отмечался в столице в 1962 году, выпало до 18 мм небесной влаги. Ветрено было в 1986 и в 1995 годах, порывы ветра достигали 15 м/с.



В прошлом, 2018 году в городе было тепло. Температура воздуха превышала привычные показатели на 3-4 градуса. Ночью термометры показали +6 градусов, днем воздух прогрелся до 14,7 градуса. При малооблачной погоде осадков не было вовсе.



Сегодня днем малооблачно, местами слабый дождь, температура воздуха в дневные часы 12..14 градусов, немного выше климатической нормы. Атмосферное давление очень высоко, близко к рекордному. Рекордным для 20 апреля считается значение 757 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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