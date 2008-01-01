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Новости погоды

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Антарктида не торопится к зиме

ИА "Метеоновости" / 10:34 Суббота, 20 апреля

  В Южном полушарии, в том числе и в Антарктиде, в настоящее время осень. Но российская антарктическая научная станция Восток, а это единственная внутриконтинентальная станция, используемая в настоящее время, отличается сильнейшими морозами в течение всего года. А вот минувший день, вопреки законам природы, стал самым теплым в метеорологической летописи станции с 1957 года. Максимальная температура составила -48.9 градусов, что на 0.4 градуса выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 2011 года. Абсолютный максимум апреля остается непреодолимым, он составляет -33 градуса. / meteonovosti.ru /
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