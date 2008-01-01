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Новости погоды

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На Дальнем Востоке разгулялись циклоны

ИА "Метеоновости" / 10:50 Суббота, 20 апреля

  Ненастные циклоны охватывают своим влиянием все большие территории Дальневосточного округа. В минувшие сутки самый активный вихрь кружал над южными районами Хабаровского края. Он принес осадки не только в большинство районов края, где выпало до 14 мм, но и на Сахалин. В центральных районах острова осадки были более интенсивными, до 18 мм. В Приморье существенных осадков не отмечалось, но день был ветреным, местами порывы достигали 21 м/с. Еще до больших скоростей разгонялся ветер в Бурятии и Забайкальском крае. Здесь погодой управлял уже другой циклон, с центром над Забайкальем. Третий вихрь не покидает арктическое побережье Чукотского а.о. Снег шел небольшой, а порывы ветра достигали 19 м/с.

Сегодня и в воскресенье в Дальневосточном округе скажется влияние циклона, приближающегося из Сибири. В Якутию циклон принесет сильный снег, сегодня в Алданском, Нерюнгринском районах - очень сильный снег. На арктическом побережье сохранится снег, ветер 19-24 м/с. Зона осадков в Хабаровском крае переместится с юга на север, местами они могут быть сильными, ветер 15-20 м/с поднимет метель. / meteonovosti.ru /
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