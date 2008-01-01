Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
20 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дальний Восток славен не только циклонами

ИА "Метеоновости" / 11:25 Суббота, 20 апреля

  В прошедшие сутки температурный режим на Дальнем Востоке отличился контрастами. В то время, как в западных районах Якутии, Амурской области и Хабаровском крае среднесуточная температура воздуха оказалась на 2-4 градуса ниже нормы, на востоке округа сохранялась теплая погода. Среднесуточная температура на 2-4, а в Магаданской области на 6-8 градусов, превысила обычные для этой поры значения.

При этом в городе Углегорск, расположенном на Сахалине, на побережье Татарского пролива, температура установила новый суточный рекорд. Она повысилась до +14.1 градуса и предыдущий рекорд, +13.8, установленный в 2008 году, канул в историю.

В ближайшие дни положительная аномалия температуры воздуха ожидается на всей территории Дальнего Востока. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+10
Сб.
20 апр.
+12
Вс.
21 апр.
+15
Пн.
22 апр.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Кхонкэн		 -22
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Чильпансинго

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100