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Дальний Восток славен не только циклонами



ИА "Метеоновости" / 11:25 Суббота, 20 апреля



В прошедшие сутки температурный режим на Дальнем Востоке отличился контрастами. В то время, как в западных районах Якутии, Амурской области и Хабаровском крае среднесуточная температура воздуха оказалась на 2-4 градуса ниже нормы, на востоке округа сохранялась теплая погода. Среднесуточная температура на 2-4, а в Магаданской области на 6-8 градусов, превысила обычные для этой поры значения.



При этом в городе Углегорск, расположенном на Сахалине, на побережье Татарского пролива, температура установила новый суточный рекорд. Она повысилась до +14.1 градуса и предыдущий рекорд, +13.8, установленный в 2008 году, канул в историю.



В ближайшие дни положительная аномалия температуры воздуха ожидается на всей территории Дальнего Востока. / meteonovosti.ru /



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