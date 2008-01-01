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Новости погоды

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Юг России то зальет, то заморозит

ИА "Метеоновости" / 11:48 Суббота, 20 апреля

  Весна в этом году мало радует жителей южных районов Европейской России. С одной стороны эти районы оказываются на пути активных южных циклонов и здесь проливаются сильные дожди, гремят грозы, усиливается ветер. С другой стороны - сохраняется угроза заморозков. Температура уже с первых чисел апреля значительно отставала от нормы и в дневные часы выше +13 столбики термометров не поднимались. Со второй пятидневки стало теплеть и в отдельные дни воздух в дневные часы прогревался до +25 градусов. А минувшей недели в южных районах вновь похолодало. В пятницу днем в Краснодаре температура даже не превысила отметку в +10 градусов. А севернее, в Ростовской и Волгоградской областях сохраняются заморозки. В Ростовской области в ночь на субботу отмечено -5 градусов, в Волгоградской - 6 градусов. На фоне холодной погоды не обошлось и без дождей. Они прошли в Новороссийске, были сильными, выпало до 34 мм за сутки, сопровождались ветром до 20 м/с.

В воскресенье зона осадков покинет регион, но холодный воздух никуда не уходит. Днем он будет прогреваться, а в ночные часы температура в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии понизится до заморозков, -1:-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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