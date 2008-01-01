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Холодная погода в Поволжье и на Южном Урале



ИА "Метеоновости" / 13:29 Суббота, 20 апреля



Антициклональный характер погоды, установившийся в южной половине европейской территории, Урала и в большинстве районов Сибири, стал причиной формирования холодной погоды. В прошедшие сутки среднесуточная температура в этих районах оказалась ниже нормы на 4-6, а в южных районах Сибири на 8 градусов. В большинстве приволжских и уральских городов установлены новые рекорды суточного минимума.



Городами-рекордсменами стали Ульяновск, где под утро похолодало до -9.8, предыдущий рекорд, -6.1 градуса, остался в 1968 году, Пенза, новый рекорд для 19 апреля - значение -5.6 (предыдущий -3.4 установлен также в 1968 году), Магнитогорск, -10.0 (предыдущий рекорд -8.9 в 1968 году), Волгоград, -2.3 (предыдущий рекорд -1.6 в 1971 году).



Холодная погода охватила и юго-восток Центрального федерального округа. В Тамбове 19 апреля зафиксировано -5.4, а предыдущий рекорд, -3.9 градусов зафиксирован в 1945 году. / meteonovosti.ru /



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