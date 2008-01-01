

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Воскресенье, 21 апреля



Солнечным и теплым окажется воскресный день в Москве и Подмосковье. Такую теплую погоду обеспечит юго-западная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 14..16, по области до 11..16 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 759 мм рт. ст., что выше нормального. Относительная влажность около 30%.



Влияние антициклона в столичном регионе усилится, атмосферное давление немного подрастет. Температура воздуха останется в пределах климатической нормы. Такая погода будет вполне благоприятной для большинства людей. И лишь повышенный фон атмосферного давления останется причиной недомогания у метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые катастрофы. Чтобы поддержать свое здоровье чаще бывайте на свежем воздухе, не перегружайте себя физическими нагрузками, не забывайте принимать поливитамины. Не стоит забывать, что по утрам еще довольно прохладно, поэтому не спешите резко переходить на более легкую форму одежды из-за большой вероятности в эти весенние дни подхватить простуду или ОРЗ. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



