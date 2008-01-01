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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:17 Воскресенье, 21 апреля
Погода продолжает радовать теплом жителей столичного региона. Согласно многолетним наблюдениям, среднесуточная температура воздуха 21 апреля составляет 7,4 градуса. В воскресенье погода как раз и будет соответствовать календарю.
Но часто бывает, что она с ним не в ладу. Например, в 1995 году воздух в Москве прогревался до 23.9 градусов, как летом, что и стало суточным рекордом для 21 апреля. Отметим также, что в 1995 году в течение всей третьей декады апреля было очень тепло, были обновлены 4 температурных максимума подряд.
А самая холодная ночь на 21 апреля наблюдалась в далеком 1893 году, под утро столбик термометра опустился до -7.3 градуса. Сильным дождем отметился этот день в 1986 году, на московскую землю вылилось почти 17 мм осадков.
В прошлом, 2018 году, в городе было тепло. Температура превышала привычные показатели на 5-6 градусов. Ночью термометры показали +8.9 градусов, днем воздух прогрелся до 20.8 градуса, прошел умеренный дождь. / meteonovosti.ru /
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