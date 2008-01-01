

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:20 Воскресенье, 21 апреля



Утро воскресного дня встретило москвичей и гостей столицы теплом и солнцем. В 9 часов утра на главной метеостанции ВДНХ было +11.1, в центре на Балчуге столбик термометра подобрался к отметке +12 (+11.7), в районе МГУ +10.4, в Тушино и в районе ТСХА +9.2 градуса.



Ветер восточный слабый. В районе МГУ наблюдается слабая дымка и видимость на дорогах не превышает 4 км.



Атмосферное давление повышенное 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха низкая 46%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



