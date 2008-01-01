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На севере Хабаровского края сохранятся сильные снегопады



ИА "Метеоновости" / 11:18 Воскресенье, 21 апреля



В минувшую субботу север Хабаровского края оказался под влиянием циклона, который располагался над югом Якутии. С ним и были связаны сильные снегопады, выпало до 17 мм осадков.



В начале новой недели Циклон с юга Якутии переместится на север Хабаровского края, где местами и пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности преимущественно в виде мокрого снега. Охотский район окажется в эпицентре ненастной погоды: ожидается снег, местами сильный, разыграется метель, на побережье его порывы достигнут штормовой силы, 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /



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